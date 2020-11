Patritia Pahladsingh: 'Kleur eens lekker buiten de lijntjes!'

2. De miljardenindustrie 'wellness' - Wat wordt de volgende hype?

Wellness is een hele brede trend (en enorme industrie waar dit jaar 4,2 biljoen dollar in omgaat), die raakt aan verschillende bedrijfscategorieën, dus heel interessant! We hebben bijvoorbeeld besloten om vanaf deze week ‘s ochtends voor de drukte begint met het hele kantoor mindfulness & meditation te doen. Het is echt belangrijk, zeker nu, dat iedereen aan zijn/haar mentale wellness blijft werken.

Wat zo leuk is aan deze trend is dat het ook merken raakt waarvan je het niet meteen verwacht. Zo is financial wellness ook een hot topic nu en een ander mooi voorbeeld is de recente positionering van Harley Davidson. Harley aandelen daalden in de afgelopen vijf jaar met 50%. Het merk wil zich nu richten op een nieuwe doelgroep, niet meer alleen de stoere mannen met tattoos, maar mensen die de motor zien als een “escape” uit het dagelijks leven. Het merk wil duidelijk maken dat een Harley Davidson motor goed doet voor zowel je fysieke als mentale well being.

Als laatste tip op dit gebied wil ik het online magazine van ons trendplatform Backslash meegeven. Hun eerste magazine, niet toevallig EDGE genaamd, heeft als titel: What is the next wave of wellness? “Iedereen is op zoek naar de volgende wellness hype. In welke bedrijfstak je ook werkt, wellness doet ertoe.” Het staat boordevol inspiratie, mooie cases, korte video’s - zoals deze over Body Hacking - en take-aways voor merken. Echt een aanrader!'