Recessie of niet, Nederland loopt economische langzaam leeg

Gelukkig is de algemene verwachting nog wel dat het gemiddelde niveau in welvaart en welzijn omhoog kan gaan. Tegelijkertijd zien we dat sommige (grote) groepen nu al structureel worstelen voor een fatsoenlijk bestaan. We zien daarbij dat deze groep groter wordt naarmate inflatie, onzekerheid en belastingen toenemen.

Deze groep zal, recessie of niet, blijvend en structureel zijn, waarvan de economische impact uiteindelijk voelbaar zal zijn. Kortom, de vraag of er een recessie aankomt is relevant, maar belangrijker is de groep die in Nederland blijvend vastzit. En die groep groeit, ook als er een recessie uitblijft.