Staan de grote CPG-merken in Nederland onder druk?

Het kernprobleem is dus dat grote CPG-merken wereldwijd worstelen met volumegroei. Als gevolg hiervan zie je, volgens McKinsey, dat de reeds nog aanwezige groei vooral wordt gerealiseerd door middelgrote merken (40%) en huismerken (30%). De grote merken komen er enigszins bekaaid vanaf met een bijdrage van 25% aan de totale CPG-marktgroei. Voor deze marktleiders ligt dit beduidend lager in vergelijking tot the good old days. Daarmee rijst de vraag of het oude CPG-groeimodel voor grote merken eigenlijk nog wel werkt.

De vraag stellen is hem beantwoorden. Mede door Covid-19 raakt het oude groeimodel versneld uit de gratie. Grote merken groeien dus nog wel, maar niet zo hard als de markt. Bovendien is winst vooral afhankelijk van margegroei, en juist die is lastig om vast te houden in deze hypergevoelige concurrentiemarkt. McKinsey geeft ontwikkelingen die CPG- of FMCG-merken dwars zitten in hun Quest for Growth. Wellicht herkent u ze?

Bouwen van massamarktmerken en deze versterken met continue productinnovatie wordt bemoeilijkt door Covid-19 op het gebied van: Versnelling digitale distributie: van online bezorgdiensten van grote supers tot nieuwe generieke toetreders (Picnic) en van nieuwe specialistische toetreders (Hellofresh) tot nieuwe modellen (Gorillas), ze versnipperen de distributiemarkt. Niet elk merk is even adaptief om hiermee om te gaan. Ook hier is marge een issue. Toename van economische onzekerheid: de verwachting is dat dorre economische tijden gaan zorgen voor verdere aanscherping van prijs-kwaliteitverhoudingen. Hoewel dat in Nederland minder het geval lijkt, kan dit een negatief effect hebben op de marges van de grootste merken. Dit is overigens wel goed nieuws voor de huismerken. Impact van de wensen van jonge consumenten: Millennials en Gen-Z zijn negatiever jegens A-merken en positiever over lokale en nieuwere merken. Dit effect wordt ook in Nederland ook steeds zichtbaarder. Meer nadruk op duurzaamheid van productieproces en impact van het product op de gezondheid. Een scherper bewustzijn van gezondheids- en duurzaamheidsaspecten zorgen voor verdere noodzakelijke vernieuwing en versplintering van grote categorieën waarin A-merken domineerden. Deze ontwikkeling is ook sterk zichtbaar in Nederland. Explosieve groei van kleine merken: qua groei moesten veel A-merken al veel inleveren ten opzichte van de kleinere merken. Die trend trekt investeerders. Ook de lage rente en overvloed van kapitaal maakt dat equity-partijen veel investeren in CPG, zo ook in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan Signiture Foods. Hierdoor kunnen grotere CPG-merken niet meer zo eenvoudig groeien door acquisities.