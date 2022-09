Zorgseizoen 2022-2023: bijna twee keer zo veel potentiële switchers, klantbehoud is key

Uit de zomermeting van de SwitchMonitor™ blijkt dat 46% van de Nederlanders de intentie heeft om te veranderen van zorgverzekeraar in 2023.​ In 2021-2022 was dit 25%. Dit betekent echter niet dat we kunnen verwachten dat de helft van Nederland gaat overstappen. Het daadwerkelijke switchgedrag ligt in de praktijk lager. In 2021-2022 stapte uiteindelijk 6,5% over (Vektis, 2022). Als deze trend doorzet kan het aantal switchers in 2022-2023 in potentie oplopen tot 12%.

Binnen de groep potentiële switchers zijn mannen en jongeren (18-34) het sterkst geneigd om over te stappen. De meest genoemde reden? De aanvullende verzekering. Maar we hadden het toch over de prijs? Zeker, dit is de motivatie die men noemt vóór de daadwerkelijke switch. Uit voorgaande edities van de SwitchMonitor™ blijkt elke keer weer dat wanneer men uiteindelijk is overgestapt, de hoogte van de premie toch de doorslaggevende factor is geweest.