‘Het woord “creativiteit” lijkt door de creatieven in de reclamewereld geclaimd te zijn, alsof je alleen in hun vak de ware creativiteit vindt. Maar creativiteit is belangrijk in zo ongeveer elk vak. Als bakker, kapper, wetenschapper of chirurg moet je ook creatief zijn. Onze wetenschapsredacteur Margreet Vermeulen heeft hierover voor dit nummer veel mensen gesproken, onder wie de Leidse sociaal psycholoog Carsten de Dreu. Zijn stelling is dat het verbinden van twee verschillende disciplines de meeste creativiteit oplevert. Door onze redactie en de creatieve reclamewereld samen te brengen, deden wij het dus per ongeluk heel goed volgens deze hoogleraar. Het leuke is ook dat het resultaat van onze samenwerking inderdaad iets is dat in een andere combinatie niet op deze manier zou zijn ontstaan. Omdat wij als journalisten meteen de vraag stelden wat creativiteit dan eigenlijk is en dat wilden uitzoeken.’