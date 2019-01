6 verbale juweeltjes die de tijdgeest vangen

De trendrede opent met de beschrijving van onze ongemiddelde samenleving. We vormen een samenraapsel van vele minderheden. In onze drang unieke individuen te zijn, zijn we steeds minder gecharmeerd van gemene delers. We vinden elkaar voornamelijk nog in datgene wat we bestrijden, waar we op ‘tegen zijn’, waar woede uit ontstaat, want de TrendRede staat dit jaar in het teken van vuur en vlam. In de ongemiddelde samenleving hebben we alleen wel te dealen met de paradox dat we allemaal onszelf en uniek willen zijn, maar tegelijkertijd niet alleen willen staan en de epidemie van eenzaamheid vrezen.