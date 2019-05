Google gaat 3D content indexeren: het begin van 3D contentmarketing?

Het is die tijd van het jaar voor developersbijeenkomsten want ook Facebook’s F8 vond plaats. Naast het feit dat de standalone VR-bril Oculus Quest te pre-orderen is (ik heb hem gelijk besteld 👌🏾), je kleren van influencers kan kopen vanuit een foto op Insta, waren er uiteraard veel AR-updates.

Spark AR van Facebook wordt enorm veel gebruikt en daarom breiden ze uit. “More than 1 billion people have used AR experiences across Facebook, Messenger, Instagram and Portal: using it to shop with more confidence, to expand their language of expression and to connect with loved ones in new and fun ways.” Zo kan vanaf de zomer iedereen via Spark Creator, camera effects maken voor Instagram en breiden ze uit naar Windows. Facebook is hun AI voor AR en VR verder aan het ontwikkelen zodat het b.v. nog beter gezichten en ledematen herkent. En ook slimmer aan het maken met het oog op inclusiviteit zodat de camera effecten b.v. handen van alle huidskleuren herkennen. Deze demo voor full body tracking in VR ziet er ook veelbelovend uit.

Lees de update van FB over dag 1 en dag 2 van het event.