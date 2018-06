Het einde van de spullenkar?

Mensen houden van oplossingen. Beschrijf een probleem en voordat je het weet ligt er een oplossing op tafel. Vaak heeft de oplossing niets met het probleem te maken. Maar denken in oplossingen vinden we nu eenmaal het leukste dat er is. Omdat het aantal mogelijke oplossingen steeds groter wordt, lijkt het wel alsof marcomstrategie alleen maar gaat over oplossingen. En in veel gevallen bedoelen we daarmee de middelen. Waren we ooit de meesters van de behoeften, inmiddels zijn we de meesters van de middelen geworden.

Voordat de briefing is uitgesproken en het probleem op tafel ligt is er altijd wel iemand die de spullenkar de kamer binnenrijdt en in geuren en kleuren het palet aan mogelijkheden toont. Dit palet wordt, om verveling te voorkomen, iedere week wel weer voorzien van een nieuwe variant of een nieuw inzicht. Ook in onze vernieuwde Adformatie zien we vaak verhalen die inspelen op deze behoefte.

Laat me er een paar noemen die ik de afgelopen weken voorbij zag komen: “Merken herontdekken de waarde van printmedia”, “Facebook-topman voorspelt dat Stories volgend jaar populairder zijn dan Feeds”, “Over advertenties op basis van je WhatsApp data en tickets kopen op Instagram”, en “Twitch-streamster verwondert zich over gebrek aan creativiteit bij adverteerders”.



Nieuwe spullen

De afgelopen weken zijn we op conferenties en door de grote tech bedrijven ook weer bijgepraat over de technologische stand van zaken. Voor het totale plaatje moeten we nog even wachten op Apple. De mogelijkheden van AI, voice en augmented reality zorgen voor een verandering die misschien wel groter is dan op het eerste gezicht lijkt. Een verandering die een grotere impact op ons vakgebied heeft dan de hierboven genoemde nieuwsfeitjes. De introductie van Google Duplex (en duplex betekent het toestaan van twee gelijktijdige conversaties in tegengestelde richting) was waarschijnlijk de meeste opvallende “uncanny” introductie.

Wie goed kijkt naar deze nieuwe ontwikkelingen ziet zich een transitie aftekenen die veel fundamenteler is dan een stapel nieuwe gadgets. Het is wellicht het begin van een ommekeer van het oude, nog steeds dominante zender/ontvanger model naar het nieuwe ontvanger/zender model.