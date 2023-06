Jasper Korpershoek: 'Het vat voor mij alles samen wat mij inspireert en waarom ons vak zo mooi is'

Deze week was Jasper Korpershoek, senior creative Wunderman Thompson en Bronzen Leeuw-winnaar met The Mammoth Meatball, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

De symbiotische dans van technologie, wetenschap en creativiteit

Korpershoek over zijn week: 'Als reclamemaker raak ik voortdurend geïnspireerd door de fascinerende samenwerking tussen wetenschap, technologie en creativiteit. Het lijkt misschien tegenstrijdig, omdat wetenschap en technologie draaien om zekerheden en uitsluitingen, terwijl creativiteit vaak onzeker en soms moeilijk meetbaar is. Maar juist deze tegenstelling vormt de basis voor een symbiotische dans waaruit mijn inspiratie en ideeën voortkomen.

Voor mij is het een constante bron van verwondering om te zien hoe wetenschappers de mysteries van het universum ontrafelen en nieuwe inzichten onthullen, en hoe zij de grenzen van technologie weten te verkennen en verleggen. Als creatief met volgens mij alleen een werkende rechterhersenhelft, heb ik een onverwachte liefdesaffaire met de bètadisciplines. Hierbij mijn eerste Random Pic(k) Of The Day For A Week.'

1. Oude technologieën: inheemse kennis

'Recentelijk hebben oude technologieën en kennis mijn interesse gewekt, en de duurzame potentie ervan. Inheemse gemeenschappen belichamen het idee van symbiotisch samenwerken met de natuur.

De Khasi-stam uit het noordoosten van India staat bekend om het gebruik van rubberboomwortels om levende bruggen te laten groeien die bestand zijn tegen moessonregens. In het licht van onze planetaire crisis geloof ik, en velen met mij, dat de expertise van inheemse volkeren snel weer meer zal worden gewaardeerd.

Stel je voor dat bouwmarkten deze waardevolle kennis omarmen en delen met hun klanten. Of wat als de gemeente Amsterdam, naast de 3D-geprinte stalen brug door Joris Laarman, nu eens een organische brug laat groeien?'