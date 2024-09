Natascha Chamuleau (Snapchat): 'Mijn 14-jarige dochter is een grote inspiratiebron'

Deze week was Natascha Chamuleau, General Manager Snapchat Benelux, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Natascha over haar week: 'Tijdens mijn vakantie besefte ik dat ik precies een jaar bij Snapchat werk. Een periode waarin ik zoveel heb geleerd, zoveel mensen heb ontmoet, zoveel nieuwe inzichten heb opgedaan. Ik ben zo blij dat ik ja heb gezegd tegen een platform dat het anders doet, een eigen weg kiest. Dat ruimte geeft aan miljoenen mensen om zichzelf te zijn, in het moment te leven, plezier te maken, elkaar te steunen, de wereld te ontdekken. Hoe belangrijk dat is, zie ik ook bij de mensen die dicht bij me staan. Deze week neem ik je mee in wat mij is recent opgevallen en mij geïnspireerd heeft. Ik ben benieuwd wat jij ervan denkt.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. 'Als het even kan, kies ik voor rood'

"Ben trouw aan jezelf, draag wat je gelukkig maakt, en durf te stralen in je eigen unieke stijl”

'Afgelopen donderdag was ik bij Vogue Downtown. Het herinnerde me aan een gesprek dat ik eerder in mijn loopbaan had met een coach. Over hoe belangrijk het is om je persoonlijke brand te bouwen, en alles wat je doet, bijdraagt aan hoe mensen je zien. Dus ook de kleding die je draagt.

Vroeger was ik een grote fan van Karen Millen, vóór de doorstart ;) Hun kleding had altijd een perfecte fit, was gemaakt van de mooie stoffen en in sterke kleuren - alles klopte. Het was kleding waarin ik me zowel sterk als comfortabel voelde. Hiermee gaf ik mezelf aan het begin van de dag meteen een voorsprong. Al draag ik minder Karen Millen, ik kies nog steeds voor kleding die niet alleen goed staat, maar ook goed voelt. In mijn geval zijn dat vaak jurken, en als het even kan, kies ik voor rood.

Tijdens het evenement vorige week, viel me de diversiteit aan stijlen en de manier waarop iedereen zijn eigen draai gaf aan mode op. Prachtig om te zien hoe krachtig en persoonlijk kleding kan zijn. Voor mij is het ook een verlengstuk van mijn persoonlijkheid.

Terugkomend op het advies van de coach: je kledingkeuze kan zeker een deel van je persoonlijke ‘merk’ zijn, maar voor mij gaat het er vooral om hoe ik me erbij voel. Het ontdekken en omarmen van je eigen stijl is een krachtig middel om je zelfvertrouwen te versterken. Dus aan iedereen die nog op zoek is: wees trouw aan jezelf, draag wat je gelukkig maakt, en durf te stralen in je eigen unieke stijl! 💫'