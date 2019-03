Met de komst AI verandert ook de rol van de ontwerper

In mijn vorige blog schreef ik over de relatie tussen mensen en robots en AI. Terugkijkend was dit inderdaad een van de centrale thema's op SXSW dit jaar. Naast thema's als het streven naar inclusiviteit en ethiek van de technologie. Daarbij viel op dat AI momenteel hoog in de Gartner hypecycle zit. Zeker, vorig jaar ging het ook al veel over AI, maar toen als concept. Dit jaar werd de relevantie ontdekt en was AI zichtbaar in nieuwe diensten.

Een belangrijk nuanceverschil. Als het gaat over toepassingen is het namelijk ook logisch om nader in te zoomen op de ethiek. Een mooi voorbeeld was e laatste sessie die ik bijwoonde met Stephen Wolframde bedenker van Wolfram Alpha. dit is een computational search engine die veel wordt gebruikt in wetenschap en onderwijs. Wolfram gelooft dat er een nieuwe taal moet worden ontwikkeld, de computational language, en hij sprak over computational contracts.

Zijn tool is een slimme machine die veel AI bevat. Daarbij sluit zijn verhaal aan bij de discussie over blockchain, dus niet gek dat zijn talk The Future of AI in Blockchain heette. Die titel heeft een hoge buzzword-dichtheid, maar Wolfram weet waarover hij praat. Zijn presentatie was dan ook geen opsomming van lege woorden of oppervlakkige vergezichten. Hij liet met zijn tool zien hoe we op een andere manier kunnen communiceren met machines.