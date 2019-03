Dept doet eerste grote overname in de VS

De afgelopen jaren bouwde Rocket Insights een mooie track record met digitale producten en diensten voor onder andere Foundation Medicine en Fox. Daarnaast was het bureau verantwoordelijk voor Virgin Pulse, de prijswinnende Apple Watch app van Virgin.

Om het groeiende aantal internationale klanten van dienst te zijn, wil Dept meer groei in de VS. In november versterkte het bureau die positie al met de opening van een kantoor in New York van factor-a, een bij Dept aangesloten specialist in Amazon Marketing. Met de overname van Rocket heeft het bureau definitief voet op Amerikaanse bodem gezet.

Dept werkt wereldwijd gegroeid en werkt met merken als Tesla, Samsung, Philips en Netflix. Momenteel bestaat het team uit meer dan 1200 mensen die werkzaam zijn in elf landen en samen goed zijn voor een omzet van ruim 125 miljoen euro. De nieuwe kantoren in Boston en New York worden geleid door het team van Rocket Insights.