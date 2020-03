Stuwkracht start 'Corona Crisis Denktank' voor MKB

Met dat in gedachten ging Stuwkracht verder kijken naar de problemen die nu spelen bij kleine ondernemers. Veel van hen stonden al op het punt om een digitale transitie te maken. In dat proces komt nu ‘n versnelling en daar helpen zij, met hun denktank, bij. ‘We komen met nieuwe businessmodellen, praktische oplossingen en andere verhalen. Die stuk voor stuk antwoord geven op de vragen die bij niet alleen bij de ondernemers leven, maar ook bij hun klanten. We richten webinars in, speciale skyperooms, charteren bezorgdiensten en bedenken nieuwe diensten.’

Dat doet het bureau, dat gespecialiseerd is in het MKB, met een groep deskundigen die ze per vraag kunnen inschakelen. ‘Soms kunnen ze het met z’n tweeën al oplossen (medeoprichter van Stuwkracht, Ruud Schoen, is social media-specialist, red.). Maar de ervaring leert nu al dat we vaker een beroep moeten doen op een bredere groep. Wij werken inmiddels samen met Floris Regouin van TheNewTomorrow (digitale transitiespecialist), Victor Cijs van Boodschapbureau (communicatiestrateeg, waaronder achter de Entrpnr-campagne), Joris Wijte (Google-specialist), Niels Visje (online marketeer), Nienke van der Laag (webspecialist Go2people) én onderzoeksbureau Motivaction, die ons voorziet van de laatste ontwikkelingen en trends binnen het MKB en daarmee een perfecte barometer is voor de stappen die we al dan niet kunnen of moeten zetten.’

Omdenken

Boomkens vervolgt: ‘Dit gaat verder dan communicatie, dit gaat veel meer over marketing – over omdenken en razendsnel nieuwe producten en diensten bedenken. Of ik al een paar concrete voorbeelden heb? Vandaag hebben we voor een muziekschool videolessen via Zoom gemaakt. Een buurtcafé hebben we veranderd in een Skypecafé met een brengbarista; kun je weer van je cappuccino genieten in gezelschap. En we werken nu aan een thuistheater voor een cloud computing IT-bedrijf.’