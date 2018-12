Waarom concurreren reclamebureaus op hun zwakste en meest ongeloofwaardige eigenschap?

In mijn laatste column van dit jaar sta ik even stil bij de ontwikkeling die mij heeft meeste heeft beziggehouden: de transformatie van de reclamebranche. Meer in het bijzonder de opkomst van de consultants in de reclamewereld en de transformatie van reclamebureaus tot (digital) consultants. Er gaat geen week voorbij of we lezen over strategen en creatieven die de overstap maken naar consultants als PwC en Accenture. Dit wisselt af met nieuws over reclamebureaus als JWT en DDB die zichzelf transformeren tot (digital) consultants. Wat mij echter het meeste opvalt, is de ondergeschikte rol die creativiteit inneemt in deze discussie.