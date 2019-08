Gamegirl schiet op stereotyperingen en clichés

Het is extreem belangrijk om minderheidsgroepen bij het ontwikkelingsproces te betrekken, benadrukt Muijres. ‘Je maakt snel fouten.’ Ze noemt Overwatch als voorbeeld. ‘De game heeft een diverse cast. Ongeveer de helft is vrouw, waarvan er acht wit zijn. De rest is van allerlei afkomsten, maar ze hebben geen zwarte vrouwen. De enige met een Centraal-Afrikaanse afkomst is de robot Orisa. Maar ja, is dat nou een daadwerkelijk een zwart personage?’ Lachend: ‘Niet echt hé. Het doet me denken aan de Disney-film Prinses en de Kikker. Daarin heb je een Afro-Amerikaanse prinses, maar ze is 90 procent van de tijd een kikker. Het lijkt dan alsof je haar alsnog verbergt.’

Vrouwen worden vaker op een dubieuze manier neergezet, constateert Muijres. ‘Ze spelen vaak de rol van een femme fatale of prinses in nood. ‘Een soort hulpeloze vrouw die je moet redden. Dat is een beetje jammer.’