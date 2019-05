Lego innoveert door te luisteren en komt met speciale Braille-stenen

Lego Braille Bricks hebben dezelfde punten als individuele letters en cijfers in het Braille-alfabet. Ze zijn volledig compatibel met het Lego-systeem in Play. Om ervoor te zorgen dat de tool inclusief is, zodat ziende leerkrachten, studenten en familieleden er ook mee kunnen spelen en communiceren, bevat elke steen ook de letter of het getal zichtbaar. Deze ingenieuze combinatie brengt een hele nieuwe en speelse benadering om blinde en slechtziende kinderen geïnteresseerd te krijgen in het leren van braille.

De noodzaak voor dit 'hulpje is er zeker, want nu duizenden audioboeken en computerprogramma's beschikbaar zijn, leren steeds minder kinderen braille te lezen. Dat terwijl braille van cruciaal belang is; mensen die het kunnen lezen zijn over het algemeen onafhankelijker, hebben een hoger opleidingsniveau en betere kansen op werk.