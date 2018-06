Hoe win je een Effie? Nou zo dus

Juist dat aantonen is niet makkelijk. Welke metrics gebruik je? En waarom? In de sessie van SWOCC gaven Peeter Verlegh (Vrije Universiteit) en Daan Muntinga (Mensch) hier meer inzicht in. De kunst is om aan de input – een uiting uit de campagne mix – zachte en harde metrics te koppelen. Dus een direct mail (input) leidt tot bereik (zacht) en daaraan kunnen kosten per acquisitie worden toegerekend (hard). Of PR leidt tot media-coverage en wordt afgerekend in lead generatie. Klinkt eenvoudig, maar there’s no easy way. Muntinga: ‘Meten is als een maatpak.’