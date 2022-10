Mary Hoogerbrugge: 'Onderzoek staat soms lijnrecht tegenover algemene wijsheden in ons vak'

Deze week was Mary Hoogerbrugge, merkspecialist en oprichter van De Positioneerders, beschermvrouwe SWOCC, voorzitter Effie Awards en onlangs mede-initiatiefnemer van Iris Academy, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans én Adformatie (één bijdrage per dag).

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Bron van leren - 'Een Effie winnen is geen lucky shot'

'Deze weken zijn het intensieve Effie-weken. Eind september hebben alle vakjury’s zich over de beste cases van het afgelopen jaar gebogen en op 8 november wordt tijdens de feestelijke en inhoudelijke award show de winnaars bekend gemaakt.

Werking en effectiviteit van marketing & communicatie interesseert me al jaren. Ik schreef (in de jaren ’90) onder begeleiding van Giep Franzen https://www.adformatie.nl/bureaus/memoriam-reclamelegende-giep-franzen mijn scriptie over de vraag of effectiviteit van reclame wel meetbaar is, en zo ja, hoe dan. Ik vond het leuk om populaire merken en hun campagnes in de media te volgen. Tegelijkertijd triggerde het me dat van veel campagnes de resultaten onbekend waren. Verschillende reclame-creatieven en adverteerders die ik voor mijn onderzoek interviewde, achtten de werking van marketing en reclame ongrijpbaar en onmeetbaar.

Een belangrijke conclusie van dit onderzoek was dat je alleen verder kan komen in het doorgronden van de effectiviteit, als je bereid bent om te investeren in het leren hoe het werkt.

Dat betekent concreet:

formuleer heldere merk- en communicatiedoelstellingen

maak je strategie en de veronderstellingen hoe reclame werkt expliciet

richt een hierbij passend meet-instumentarium in

rapporteer de effecten in aansluiting op de geformuleerde doelstellingen

interpreteer de effecten in relatie tot de strategie en gemaakte keuzes.

Een Effie winnen is geen lucky shot. De gedisciplineerde en lerende manier van werken is precies wat ik bij inzenders van de Effie herken. Inzenders proberen vooraf zo goed mogelijk te formuleren wat ze met de case willen bereiken. En willen achteraf zo goed mogelijk verklaren wat er is gebeurd en waarom.

Effie wil deze manier van werken stimuleren. Een belangrijke asset is daarom dat zowel voor de winnaars als niet-winnaars een zorgvuldig geschreven juryrapport beschikbaar is. In de rapporten wordt feedback gegeven op de keuzes die zijn gemaakt en onderbouwd waarom welke kleur prijs is toegekend. Deze rapporten zijn louterend en leerzaam voor de inzenders. Maar ook heel interessant voor iedereen die wil leren van de besten in ons vak. (De rapporten van de winnaars zijn na de uitreiking voor iedereen na te lezen.)

Mijn nieuwsgierigheid naar de werking en effectiviteit is niet minder geworden. Effie is voor mij een geweldige bron van inzicht en inspiratie. Ik kijk dan ook weer uit naar de award show op 8 november. Zien we elkaar daar?

Onderstaande foto werd door Ruud Slierings, auteur van de Effie juryrapporten, gepost. Deze worden in nauw overleg met de vakjuryvoorzitters geschreven.'