Is search engine advertising gebaseerd op een ‘joekel van een statistische denkfout’?

Jesse Frederik, mede-auteur van het artikel in De Correspondent, is allerminst onder de indruk van de reacties uit de markt. En staat nog steeds vierkant achter de conclusies van het artikel.

‘Als je iemand die toch al naar je webshop komt, naar je webshop laat komen door hem op een advertentie te laten klikken, dan is het effect van die advertentie nul. Want diegene zou dus toch al komen. Dit is geen ‘suggestie’ van ‘weggegooid geld’ – het is weggegooid geld.

‘Wat Randall Lewis bedoelt is dat als jij je richt op mensen die veel klikken, dit wel eens vaste klanten kunnen zijn; en dat zijn mensen die toch al naar je webshop komen.

Die groep van veelklikkers je advertenties tonen is vermoedelijk niet zo effectief - als je het goed meet. Wij halen onderzoek aan - pas in 2018 gepubliceerd, dus niet echt een oude koe- bij zoekmachine Bing naar de top 2500 merken, verantwoordelijk voor 98,7 procent van alle merkzoekopdrachten.

‘Ik citeer: ‘The real costs of brand ad clicks are quite high and the overall returns are, at the very least, questionable. In this case, a slight majority, 54%, of firms choose not to advertise and only a small fraction of the firms that do advertise show ad effects and crowd-out rates that rationalize their choices.’

‘Als ik als adverteerder of marketeer zoiets lees, dan zou ik even achter mijn oren krabben. Maar het verrast mij al nauwelijks meer dat de mensen die hierboven aan het woord komen dat niet doen, want ze weten blijkbaar toch al dat wat ze doen heilzaam is. Ik hoor hier vooral veel marketeers die vrolijk wensen door te struisvogelen.