De ‘unboxing’-trend onthuld: dit kunnen marketeers leren van supriseballen

Influencers spelen dus een cruciale rol bij het aanjagen van de uitpaktrend. Online webshops volgen, vertelt speelgoedinkoper Philip Lane. De webshop doet uitsluitend aan trendwatching. Daardoor ziet het in een vroeg stadium wat een succes zal worden. ‘Wij spelen met behulp van data in op trends; aan de hand van zoekwoorden en koopgedrag spotten we ze. Zodra we veelvuldig een zoekterm zien opduiken, proberen we zo snel mogelijk met leveranciers te schakelen. Wij werken met duizenden partners. Als we eenmaal het assortiment hebben, dan communiceren we dit zowel op het platform als via search engine optimization. Het is belangrijk dat mensen via Google en Facebook naar ons worden geleid.’

Niels Moes, marketingcommunicatiemanager vult aan: ‘Het vermarkten van een product zien wij als het domein van de leverancier of fabrikant. Daarom communiceren wij alleen welk speelgoed populair is. Bijvoorbeeld in onze sinterklaascampagne. Op deze manier helpen we ouders bij het volgen van speelgoedtrends. Ook hebben we een cadeauvinder op onze site. Middels een aantal korte stappen krijg je per interessegebied van een kind suggesties.’

Ondanks dat bol.com de trends enkel in de gaten houdt, erkent Moes dat de webwinkel een grote rol speelt bij de duur ervan. ‘Vroeger bepaalden retailers wat populair wordt, nu hebben wij ook een aandeel. Kinderen kunnen speelgoed van over de hele wereld online bestellen, wat de markt competitiever maakt.’

Het bezoeken van speelgoedbeurzen is een manier om meer zicht op het grillig proces te krijgen. ‘Daar kun je internationale trends spotten die zomaar naar Nederland kunnen waaien.’