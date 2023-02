Sikko Gerkema en de verbindende kracht van communities en company cultures

Deze week was Sikko Gerkema, freelance creative director en mede-oprichter Ceci n'est pas un bureau, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Gerkema over zijn week: ‘We zouden veel meer tijd moeten besteden aan en met elkaar. De doorgeslagen focus op ik-ik-ik brengt niet het beloofde geluk, maar maakt ons juist kwetsbaar en wiebelig. ‘Individualisme is een vorm van zelfoverschatting’, las ik laatst. Vond ik mooi gevonden. Ik geloof in organisaties die goed zorgen voor hun eigen mensen en die hun organisatiecultuur - dag in dag uit - blijven voeden. Dan word je vanzelf ook woest aantrekkelijk voor de buitenwereld, let maar op. Daarom 5 dagen op rij verhalen die draaien om de verbindende kracht van company cultures en de waarde van communities.

En zullen we dan gelijk dat berekende woord doelgroep definitief bijzetten in het Museum van Marketing van de 20e Eeuw?'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Tom Sachs - Veel organisaties staren zich blind op hun kernwaarden. Betrouwbaar. Kwaliteit. Gaap

'Tom Sachs is contemporary artist. Hij werd in Londen opgeleid als architect en keerde terug naar de Verenigde Staten, waar hij in New York in 1990 Tom Sachs Studio oprichtte. Zijn werk is geëxposeerd in alle grote musea: Guggenheim, het MoMa, noem maar op. Waarschijnlijk ken je hem van zijn recente ontwerp van The General Purpose Shoe voor Nike waarmee hij veel publiciteit kreeg. Werd gelijk een iconische advertentie over gemaakt met de kurkdroge kopregel: Boring.

Maar waar ik het nu over wil hebben, is zijn code of conduct: Ten Bullets genaamd. Tien afspraken waar iedereen die bij hem werkt zich aan moet houden. Regels die gaan over interne communicatie (SENT DOES NOT MEAN RECEIVED – What you say sometimes is not what is heard. What you hear is sometimes not what is being said). Of over doelen stellen (KEEP A LIST – Your list is your past and your future. Carry at all times. Prioritize: today, this week, and eventually, you will someday die with items still on your list. But for now, when you live, your list helps prioritize what can be done in your limited time).

Veel organisaties staren zich blind op hun kernwaarden. Betrouwbaar. Kwaliteit. Gaap. Culture Rules zijn bouwstenen waar je in de praktijk echt iets aan hebt, ze geven houvast en structuur. Wat vinden wij belangrijk? Hoe gaan wij met elkaar om? Samen vormen ze de identiteit van jouw community en maken ze van een verzameling losse individuen een hecht geheel dat zich commit aan hetzelfde doel.

Zoals het leitmotiv van Tom Sachs Studio: ‘It won’t fail because of me.’

Ik kan het elk bureau of bedrijf aanraden: stop die obligate kernwaarden onder in de la en formuleer met je team jullie eigen, unieke, te gekke, onvergetelijke Six, Ten, of Twentysix Bullets. Superleuk om te doen en een van de best mogelijke investeringen in je eigen organisatiecultuur.

Kom je er niet uit? Give me a call ; ) Ik help jullie er graag mee.

Oh ja, kijk ook even naar de prachtige video die Van Neistat (yup, de broer van) over Ten Bullets maakte.'