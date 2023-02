Bakkie Media S03E09 - Ik zie, Ik zie, wat jij niet ziet

Inmiddels is het een jaarlijkse traditie, maar ook dit jaar laten we bij Bakkie Media ons licht weer schijnen op 2023. We waren uitgenodigd op Koffiedik Kijken, de nieuwjaarsborrel van het marketingcommunicatievak. Daar worden jaarlijks de voorspellingen gedaan door experts uit het vak. De beste voorspeller van hen ontvangt het Gouden Koffiekopje. Voor 2023 stonden Kristel Vanderlinden van FutureKind, Gijs de Bruijn van Accenture, techondernemer Janneke Niessen en de mannen van van Rumag klaar om hun verwachtingen uit te spreken.

Bakkie had ook een paar eigen voorspellers gevraagd om in de glazen bol te kijken. Marc Pieterse, head of strategy bij Boomerang, Marie-Claire Lintz, marketingdirecteur bij de Nationale Postcodeloterij en Edgar Hertog co-head bij Savills Investment Management gaven hier op hun geheel eigen manier invulling aan. En ook wij zelf deden nog een centje in het voorspellingszakje. En wat zijn eigenlijk de voorspellingen van de nieuwste AI-held in ons vak ChatGPT? We zochten het uit. Genoeg redenen om te luisteren!