Akwasi: 'De beweging is gaande. Ze bestaat'

Deze week was Akwasi Owusu Ansah (1988), medeoprichter Omroep Zwart, rapper, acteur en dichter van Ghanese afkomst, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Akwasi over zijn week: 'Over het algemeen zal ik verhalen over inspiratie, veerkracht en creativiteit delen. Een gezonde blik op wat we nu aan het doen zijn, wat er speelt en waarom het belangrijk is om hier aandacht aan te wijden.  Ik deel vooral mijn perspectief en mijn invalshoek. Here we go!'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. 'Zonder besef van onze geschiedenis leven we als een boom zonder wortels'

'Hoe lang nog voordat Keti Koti, de dag waarop in Nederland elk jaar de slavernij wordt herdacht en de vrijheid gevierd,¬†een offici√ęle feestdag wordt, denk je? Vorig jaar was iedereen vrij omdat de emancipatoire en inmiddels veelbesproken dag op een zondag viel.

Op deze dag zijn er zoveel initiatieven geweest over het claimen van je vrije dag.¬†Wat mij triggert is dat, waar we het vorig jaar hadden over ‚Äúna de komma‚ÄĚ*, we ineens een shift hebben over ‚Äúde komma is meer een backspace geworden‚ÄĚ.¬†Wie zit er dan achter het toetsenbord, vraag ik me af? En wat krijgen we volgend jaar?¬†Een blanco vel? Een helemaal uitgewiste geschiedenis?

Omroep Zwart kent een veelvuldigheid aan betekenissen. Zwart is geen kleur, maar wetenschappelijk gezien een gebrek aan licht. We scheppen daarmee ons licht op onderbelichte perspectieven, onderbelichte narratieven en onderbelichte verhalen. Ook heeft zwart in het wereldwijde vocabulaire een negatieve connotatie. Het enige positieve aan zwart in het vocabulaire zijn zwarte cijfers.

Zwart is dus geen kleur, maar het vormt wel de verschillende primaire kleuren die we op een evenredige basis mengen. Dan krijg je zwart.

Zwart absorbeert, een van de redenen dat je in styling zwart met alles kunt matchen, is omdat het geen kleuren reflecteert.

Wat nog rest is een vermelding in de Dikke van Dale. Zwart, omroep in het publieke bestel. En zolang wij bestaan zullen we ons committeren aan het agenderen van de gedachtegoed van de verschillende ontbrekende bladzijdes die de verscheidene gemeenschappen in Nederland aangaan. Voor Keti Koti zijn we misschien wel onderweg naar een nationale feestdag net zoals ze in Amerika Juneteenth hebben op 19 juni. 

Daar valt een paralel te maken. Het is namelijk ook een dag die in teken staat van het vieren en herdenken van de afschaffing van het koloniale gezamenlijke verleden. Zonder enig besef van voorkennis, context, onze geschiedenis of cultuur leven we als een boom zonder wortels. Die worteling in de samenleving verdient water, licht en liefde. Bij deze.'

*) Op 1 juli vorig jaar bood koning Willem-Alexander daarom zijn excuses aan voor de slavernij en het gebrek aan optreden van zijn voorouders. In december 2022 deed premier Rutte dat namens de Nederlandse staat. Achter het slavernijverleden zette hij 'geen punt, maar een komma'.

Akwasi trad samen met Zwart Licht zelf ook op bij Vier Keti Koti, met het nummer Schoon Schip (vanaf minuut 14:28)

En bekijk desgewenst Femke Halsema bezorgd over toekomst