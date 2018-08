Een merk geeft het vakantiegevoel, en de klant verliest zijn verstand

Afgelopen zaterdag was het weer zwarte zaterdag. En dus reden we ook dit jaar weer massaal als kuddedieren naar het zuiden om 5 uur lang in de file te staan met temperaturen van rond de 40 graden. We vertrekken namelijk niet een paar dagen eerder of later, maar precies op zwarte zaterdag.

Hoe kan het toch dat we onszelf zo willen pijnigen en doelbewust de bloedhete file in rijden? Dat is dezelfde reden dat we ons ook massaal laten beledigen door Franse, Italiaanse of Spaanse obers. Of uren in de rij gaan staan voor een attractie of bezienswaardigheid en 10 euro of meer betalen voor een kop koffie of glas frisdrank in een strandtent of op een terras.