Consistentie en gedrevenheid geven groei aan het merk Max Verstappen

Een kennis van mij die hem kent uit de kartsport vertelde ooit dat vader Jos na een gewonnen race tot in detail wist te vertellen waar Max tijd had laten liggen of fouten had gemaakt. Dat alleen het allerbeste goed genoeg is, geldt voor vader net als voor zoon. Dat zie je ook steeds terug in interviews waarin Max aangeeft dat hij alleen meedoet om te winnen. Niemand herinnert zich nog wie er tweede of derde was in de race. Zoals een legendarische tekst van Nike luidt: ‘You don’t win silver, you lose gold. There is no second best.’



Max' gedrevenheid is vergelijkbaar met die van wijlen Ayrton Senna. De Braziliaanse racelegende. liet concurrenten weten niet als eerste te zullen remmen als ze samen op een bocht afreden. Wie hem wilde verslaan, moest meer risico nemen. Na een aantal stevige aanrijdingen was het voor iedereen duidelijk dat het Senna menens was en lieten de meeste concurrenten hem als eerste de bocht ingaan. Hetzelfde doet Max Verstappen. Hij laat aan iedereen weten dat hij er alles voor over heeft om te winnen. Niet voor niets informeerde vijfvoudig wereldkampioen Hamilton al vroeg in de race waar Verstappen zich bevond. Omdat hij weet dat Max Verstappen het gevecht durft aan te gaan. Want Max wil winnen. Liever samen met Hamilton tegen de muur, dan op de tweede plaats te finishen die niemand zich later meer kan herinneren.