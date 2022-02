Arian Buurman (SOS Kinderdorpen) over veerkracht en verbinden

Deze week was Arian Buurman, algemeen directeur SOS Kinderdorpen*, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Buurman over haar week: 'Wat een mooie vraag kreeg ik van Nils: wat inspireert mij in mijn leven en mijn dagelijkse bezigheden? Inspiratie is voor mij zuurstof voor de geest, ze verfrist, verrijkt en houdt me lenig en zit eigenlijk voor mij in een diversiteit aan zaken. Ik kan geïnspireerd raken door mensen, familie, vrienden, collega’s, maar ook rake of mooie uitspraken, natuur, kunst en cultuur, sport en jazeker ook reclame.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Een toonbeeld van veerkracht

'Om met een uitspraak van filosoof Karl Popper te beginnen: 'We hebben de morele plicht om optimistisch te zijn.' Die spreekt mij aan, niet in de laatste plaats omdat ik het voorrecht had dat mijn wieg aan de juiste kant van de aardbol stond. We zijn hier immers zeer bevoorrecht. En natuurlijk krijgt iedereen in meer of mindere mate te maken met tegenslag of teleurstelling. Maar je hebt altijd een keuze hoe je er zelf mee omgaat.

Een aanrader in dit kader is het boek 'De keuze' van Edith Eger. Zij is een toonbeeld van veerkracht voor mij. En beschrijft meesterlijk dat je altijd zelf een keuze hebt of je slachtoffer van de (soms zeer gruwelijke) omstandigheden blijft of dat je zelf verantwoordelijkheid neemt om een eind aan slachtofferschap te maken en je toekomst vorm te geven.'