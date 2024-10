Michelle Kames: 'Ik was te stil om succesvol te zijn, zei mijn juf in groep 8'

2. De winkelwagen - 'Boodschappen doen is voor mij pure ontspanning'

'Welk verhaal vertelt jouw winkelwagen? Wat zeggen de producten over jouw persoonlijkheid, over de avond die je tegemoet gaat of juist over de dag die je hebt gehad? Of gewoon simpel, wat zegt het over wat je heel graag eet? Die persoonlijke verhalen houden mij bezig. Gevulde winkelwagentjes bieden mij namelijk, zo nieuwsgierig als ik ben, veel nieuwe inzichten. Benieuwd welke inzichten een winkelwagen kan geven en waarom die mij inspireert? Lees dan snel verder 😉

Aan de ene kant is boodschappen doen voor mij pure ontspanning. Uit gesprekken met de mensen om mij heen weet ik echter dat dit niet voor iedereen geldt. Er zijn er zelfs velen die aan het doen van boodschappen proberen te ontsnappen of dit geheel vermijden. Maar ik zie boodschappen doen als een prikkelende ontdekkingsreis. Zonder kompas (‘het boodschappenlijstje niet meegerekend’), vol uitdagingen (‘is mijn favoriete pastasaus er nog?’) en boordevol inspirerende verhalen. Als ik eerlijk ben vertelt mijn winkelwagen vooral dat ik te weinig discipline heb om het chipspad over te slaan, maar dat terzijde. Zo vertelt een winkelwagen ieders verhaal. Hebben we te maken met een echte levensgenieter? Is iemand vegetarisch? Zie ik ingrediënten voor een date? Zij gaan zeker barbecueën vanmiddag of daar is vast een feestje dit weekend! Door de ingrediënten in een winkelwagen te observeren, probeer ik de unieke verhalen te ervaren.

Maar er zit ook een keerzijde aan. Kloppen de verhalen die ik ervaar wel? Heb ik door het met mijn ogen scannen van producten en daar verhalen aan te verbinden voldoende informatie om de leefwereld echt te begrijpen? Waarom kiest iemand voor plantaardig of juist niet? Is iemand allergisch of is het een kostenoverweging? Door enkel te kijken naar de winkelwagen ervaar ik misschien wel het huidige station, maar niet de bijbehorende reis. Dit besef vraagt van mij kritische reflectie op mijn gedachten. De realisatie dat mensen logischerwijs meer zijn dan een momentopname. Dus hoe een winkelwagen mij inspireert? Door mij scherp te houden en mij er continu aan te herinneren dat de ingrediënten iets vertellen over iemands persoonlijke verhaal, maar lang niet alles. Dat vraagt meer. Van mij, van jou en van ons als samenleving. Het vraagt verder kijken dan de ingrediënten in de winkelwagen en oog te hebben voor de persoon erachter. Iets wat wij allemaal (nog) vaker mogen doen.'