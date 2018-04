Chocolademerk Tony’s Chocolonely opent de deuren van de ‘Super Store’ op een bijzondere plek, namelijk in het beursgebouw in Amsterdam (adres: Oudeburgsteeg 15). Tony’s wil in de brandstore verder gaan met het vertellen van het verhaal over de misstanden in de cacao-industrie én over de missie van de choco-company: alle chocolade in de wereld 100% slaafvrij maken. De verhalen worden verteld door de zogenoemde Tony’s superstars.

Chocolade proeven en kopen kan er natuurlijk ook. De ‘mega chocomaat’, waar bezoekers repen uit kunnen trekken, moet de pretfactor verhogen.

Het is feitelijk de tweede winkel van Tony’s Chocolonely, dat aan kantoor op het Westergasterrein ook al een winkel heeft. Zint Tony’s op de uitrol van een landelijke – of zelfs internationale – chocoladewinkelketen? Deze en andere vragen legde Adformatie voor aan head of marketing (of Choco Loco, zoals ze dat daar intern noemen), Pascal van Ham.