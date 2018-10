Weet Yoni eigenlijk zelf waarom ze niet 'Vulva' heet?

Ik kan bijna niet geloven dat dit serieus bedoeld is. Kijk, dat Yoni als vooruitstrevend merk de terminologie die we gebruiken voor ons geslachtsdeel bekritiseert, vind ik een uitstekend uitgangspunt. Maar om ‘de man’ als boosdoener aan te wijzen omdat hij de ‘verkeerde’ termen gebruikt volgens ‘de boze feminist’, is een simplistische en stereotyperende weergave van de werkelijkheid. Er bestaat niet zoiets als de waarheid. En als merk zou je al helemaal niet moeten pretenderen deze in pacht te hebben.

De onderliggende kwestie is natuurlijk: waarom gebruiken we niet gewoon de term die hiervoor bestaat? Zowel mannen als vrouwen. Natuurlijk hou je altijd mensen die ‘poten’ zeggen in plaats van voeten, maar over het algemeen geven mensen de voorkeur aan gangbare termen om onze lichaamsdelen te benoemen.

Mijn reactie op Linkedin was dan ook: Waarom zeggen we niet gewoon vagina? In mijn beleving was vagina namelijk de juiste term voor het vrouwelijke geslachtsdeel. Toen ik mij hier in ging verdiepen, kwam ik pijnlijk tot de ontdekking dat ik het niet bij het rechte eind had. De vagina is slechts het inwendige deel. De juiste term is vulva. Zoals op Wikipedia te lezen is: “De vulva is het uitwendige deel van het vrouwelijke geslachtsorgaan. Hiertoe behoren de schaamlippen, de clitoris, de uitgang van de urinebuis en de opening van de vagina.”