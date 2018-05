Wie kritische journalisten buitensluit, krijgt de rekening gepresenteerd

Het nobele streven van het UMC Utrecht om eindelijk eens wat transparanter te zijn over medische fouten, is geëindigd in een debacle. Het academisch ziekenhuis organiseerde een openbare lezing van patiënte Adrienne Cullen die in een bureaucratische nachtmerrie terecht kwam. Een weefselonderzoek dook onder water waardoor te laat duidelijk werd dat zij aan baarmoederhalskanker leed. Door het uitblijven van een adequate behandeling is Cullen nu in een terminale fase terecht gekomen. “Ik ga niet dood aan kanker, ik sterf aan medische nalatigheid’, zei zij daarover in een interview met de NRC. Boem.

Alhoewel veel ziekenhuizen medische fouten, mede onder druk van verzekeraars, het liefst onder het tapijt schuiven en pas na enkele waterboarding-sessies bereid zijn om sorry te zeggen, nam het UMC Utrecht het dappere besluit om het boetekleed aan te trekken. “Verschrikkelijk” en “onverdedigbaar”, noemde het ziekenhuis het medische geblunder en maakte meer dan vijf ton aan schadevergoeding over. Ook een openbaar college waarin Adrienne Cullen vrijuit over haar ervaringen mocht vertellen, moest blijk geven van het lerend vermogen van het ziekenhuis om in dit soort gevallen de doofpot in de kast te laten.



Huisvredebreuk

De beloofde beterschap kwam al snel onder druk te staan toen Zembla-journalist Ton van der Ham zich met een cameraman bij het ziekenhuis meldde, overigens op uitnodiging van Adrienne Cullen zelf. Van een interview of zelfs enkele sfeeropnames van de lezing kon geen sprake zijn, kreeg Van der Ham te horen van ziekenhuiswoordvoerder Eric Trinthamer. Met als opmerkelijke motivatie: “Omdat ik je niet vertrouw. Vertrouwen is emotie. Ik heb dat vertrouwen niet bij jou.” Van der Ham werd onder begeleiding van het terrein gezet en kreeg een aangifte wegens huisvredebreuk aan zijn broek. Dat zal hem leren!

Waar heel voorlichtend Nederland na dit incident al met plaatsvervangende schaamte rondliep, maakte het ziekenhuis in plaats van welgemeende excuses voor dit staaltje Noord-Koreaanse persbreidel onlangs bekend dat Van der Ham een officieel gebiedsverbod voor een jaar kreeg. Was getekend door het hoofd beveiliging. Pas nadat BNNVARA dreigde om naar de rechter te stappen, werd het verbod ijlings ingetrokken. Het was allemaal gebaseerd op een misverstand.

Het is helder dat het UMC Utrecht de komende tijd volstrekt ongeloofwaardig is wanneer het de vlag van transparantie hijst of zich wil profileren als een ziekenhuis dat het anders doet. The proof of the pudding is in the eating, zeggen de Britten, en voor dat examen is het ziekenhuis jammerlijk gezakt.