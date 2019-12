Bob-lied is 'een uit de hand gelopen 1/1 advertentie'

Ook Michiel Dammen, campagnemanager Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken, was aangenaam verrast: 'Dit had ik niet verwacht toen we nog "iets" met Bob voor het einde van het jaar moesten doen. Wij informeren de minister over alles wat we doen, hoe klein ook, maar ze nam het heft vervolgens volledig in eigen hand. Je hoopt natuurlijk op media-aandacht, maar met een minister als influencer wordt dat een stuk makkelijker. Maar nogmaals, dat is aan haar.'

Roorda heeft als 1 van de 5 ‘Rijksoverheidsbureaus’ overigens nog meer werk gemaakt voor deze tijd van het jaar, dat veelal op zichzelf staat - noem het one-offs - en erop gericht is media-aandacht te genereren; in het geval van het Bob kerst-karaokelied was er verder 0 media-budget.

Zo lanceert het in deze periode naast de nieuwe vuurwerkcampagne met fitnessgoeroe en bril-instructor Joel Beukers ook "Genie In A Bottle" met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, die op vermakelijke wijze de werking van champagne (lees: alcohol) uitlegt. En direct na kerst - een primeur - "Hulp bij stoppen met roken", waarbij een groepje mannen buiten het café elkaars nicotinepleisters bewonderen (vanaf komend jaar gaat stoppen met roken niet meer ten koste van het eigen risico). Zie beide hieronder.

Jansen: 'Omdat het steeds lastiger wordt om mensen, jongeren te bereiken, past het in deze in deze tijd om op creatieve manieren verhalen te vertellen, waarmee je direct of indirect, via de media, hun aandacht verdient. Het gaat sowieso steeds meer over geloofwaardigheid: is het echt interessant, grappig, de moeite waard wat je als adverteerder vertelt?'