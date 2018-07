Adfraude, hoe maak je het zichtbaar en wat kun je er tegen doen?

Schreurs die eerder bij verschillende programmatic trading desks werkte en de tricks of the trade van binnenuit kent: ‘Om geen slachtoffer te worden van fraude, moeten marketeers inzage vragen in de campagnerapportages. In de praktijk gebeurt dat veel te weinig. Vaak blijken campagne rapportages die adverteerders ontvangen van hun bureau erg beperkt. Zo ontvangen veel adverteerders bijvoorbeeld nog steeds geen volledig overzicht van alle domeinen waarop de campagne is ingekocht of hoe effectief de plaatsingen zijn geweest, terwijl dit al jaren standaard rapportages binnen de gebruikte systemen zijn.’

Adverteerders weten niet altijd welke data beschikbaar zijn, wat het lastig maakt om de juiste vragen te stellen aan de mediapartners. En dat maakt ze kwetsbaar, juist als er een vermoeden is van fraude. Schreurs beveelt ze daarom aan de licenties van technologie voor programmatic-inkoop in eigen huis te halen, zodat de adverteerder zelf toegang heeft tot de data. Het bureau kan zo nog steeds de inkoop verzorgen, maar als adverteerder heb je volledig inzicht en totale controle over de inzet.

Ook noemt hij adverification-oplossingen die in detail laten zien hoe effectief campagnes zijn ingekocht. ‘Hiermee zie je niet alleen waar een uiting te zien is, maar ook aan wie deze werd getoond, of dit een echt mens was, of de content waarbij de advertentie geplaatst werd ‘brand safe’ was enzovoorts. De informatie die je uit dit soort systemen haalt is erg uitgebreid, wat helpt om de inkoop efficiënter te maken samen met je bureau.’

Blinde vlek

Een keihard bewijs van adfraude leveren de beschikbare adverification-tools niet volgens hem. Ze kunnen niet zien of een klik van een clickfarm of bot komt. Daarbij komt dat ze verschillen in de wijze waarop ze impressies en clicks analyseren, wat betekent dat verschillende tools andere resultaten rapporteren.

Vandaar ook de sterk uiteenlopende schattingen over de omvang van adfraude. Bovendien, weet Schreurs, bevatten ze een blinde vlek ten aanzien van nieuwe, innovatieve vormen van fraude, zoals influencers met fakevolgers.

Marketeers staren zich vaak blind op aantallen volgers (bereik), maar zouden zich beter kunnen verdiepen in zaken als de ratio tussen engagement en volgers, demografische kenmerken van de doelgroep en groeipercentage. Dat vindt directeur Sonja Loth van Social.Inc., die ervan overtuigd is dat je ook in influencer marketing ‘nep’ prima kunt herkennen. ‘Wanneer je op je hoede moet zijn? Als de resultaten te goed zijn om waar te zijn.’

Botverkeer in plaats van mensen? Google betaalt

Google zal marketeers automatisch vergoeden wanneer hun advertenties worden bezocht door bots in plaats van mensen. Daarnaast zet het onder meer 180 filters en algoritmes in om deze vorm van fraude te bestrijden, stelde directeur productmanagement Payam Shodjai in een blogpost. Een aantal nieuwe features moet het makkelijker maken om te zien of en hoeveel invalide verkeer wordt gedetecteerd in advertentiecampagnes en op welk moment dat gebeurt. Partijen als AppNexus, OpenX, Index Exchange, Teads, Telaria en DoubleClick Ad Exchange hebben toegezegd mee te doen aan het geautomatiseerde systeem. Bij een grote hoeveelheid invalide verkeer kunnen adverteerders tot 30 dagen na hun maandelijkse betaling een vergoeding aanvragen.