Adfraude, wat is het, wat kost het en wat kun je ertegen doen?

Tekst: Rob Beemster & Robert Heeg

Advertentiefraude zou het bedrijfsleven miljarden kosten. Maar hoe dramatisch is de situatie echt? In drie afleveringen onderzoeken we de aard, schade en aanpak van deze hardnekkige digitale plaag. In deel 1: wat verstaan we precies onder adfraude?

Over de precieze omvang van advertentiefraude heerst veel onduidelijkheid. Dat is deels te wijten aan de lastige afbakening van het fenomeen. Maar één ding is duidelijk: adfraude is onlosmakelijk verbonden met programmatische inkoop van digitale advertenties. Niet verwonderlijk, want dit is een van de snelst groeiende segmenten van digitale marketing; bijna vier van elke vijf digitale advertentie-euro’s worden programmatisch uitgegeven. Media-inkopers kunnen zo 'oogballen' kopen, oftewel: louter vertoningen die door een gekwalificeerde kijker worden bekeken.

Althans, dat is de bedoeling. Want naast voordelen (snelheid, efficiency, scherpe targeting) heeft programmatisch inkopen ook nadelen. Niet alleen de inkoop wordt geautomatiseerd, soms geldt dat ook voor de consumptie. Zo doen clickbots het voorkomen alsof een advertentie door mensenogen is gezien, terwijl dat niet zo is. Ondertussen betaalt de adverteerder wel voor de views. Fraude dus.

Alarmbellen

Klikfraude (botverkeer) is het bekendste en actiefste lid van de adfraude-familie. Het gaat hier om het onrechtmatig klikken op pay-per-click-advertenties om meer inkomsten te behalen. Dat klikken kan door mensenhanden worden gedaan (op zogenaamde ‘clickfarms’), maar meestal wordt hiervoor software gebruikt (ook wel clickbots genoemd omdat er als het ware door ‘robots’ wordt geklikt). In dat geval schakelen de fraudeurs vaak complete computernetwerken in die ze op afstand besturen via door henzelf verspreide malware of virussen.

Klikfraude kan worden gespot wanneer er bijvoorbeeld veel kliks binnenkomen via één IP-adres, of wanneer er opvallend vaak wordt doorgeklikt. Alarmbellen kunnen ook gaan rinkelen als de conversie binnen het verkeer vanaf een bepaalde uitgever wel heel erg laag is.

Neppende influencers

Een recentere frauduleuze trend is die van neppende influencers die hun volgers ‘kopen’. Daarmee pretenderen ze een breder bereik te hebben zodat zij hun tarief kunnen verhogen. Volgens Unilever-cmo Keith Weed heeft naar schatting 40 procent van de influencers al dan niet bewust nepvolgers. Dit gedrag ondermijnt het vertrouwen van de consument en vormt daarmee een regelrechte bedreiging voor deze jonge tak van reclame.

Unilever kondigde eerder deze maand al aan om de banden met fake-accounts en fake-influencers te verbreken. Maddie Raedts, founder en cco van Influencer Marketing Agency IMA: ‘Er bestaan nou eenmaal nepvolgers - dit is iets waar marketeers zich meer bewust van moeten zijn. Het is een lastige kwestie, maar niet een dusdanig groot probleem dat de volledige industrie erdoor kan instorten. Met de juiste kennis kun je frauderende influencers aanpakken.’