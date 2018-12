Hoe Hanneke Faber van Unilever ons een nieuwe verzuiling in rommelt

Hanneke Faber weet, net als ondergetekende, nog dat Nederland ooit verzuild was. Echt verzuild. Een gereformeerde, een hervormde en een katholieke bakker in het dorp. En iedereen had zijn eigen publiek. Je wist precies waar je omzetgrens lag, namelijk bij het aantal gelijkgestemde gelovigen in het dorp.

In de jaren zeventig en tachtig werd, met succes, die verzuiling te lijf gegaan. Maar zie: met Hanneke Faber aan het roer van Unilevers merken, zijn we een nieuwe verzuiling in gerommeld. Niet zozeer een religieuze verzuiling, maar wel een politieke. Veel Unilever-merken hebben, eerst in de Verenigde Staten en inmiddels ook elders in de wereld, politieke kleur bekend. Hoe Hanneke Faber - dochter van wijlen Mient-Jan Faber, die ooit de massale demonstraties tegen kernwapens in de jaren tachtig leidde – redeneert, konden we afgelopen weekend lezen in het Financieele Dagblad.