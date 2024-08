Marjolijn Meynen en Ed Stibbe: op zoek naar de 'Why' in Noorse bossen en op een berg in Peru

Deze week waren Marjolijn Meynen (ex-Bijenkorf en -Rijksmuseum) en Register Marketeer Ed Stibbe, auteurs van het gisteren verschenen boek Duurzame Verleiding, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelden zij hun inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Het verleidt niet

Meynen en Stibbe over hun week: ‘Eén van de belangrijkste redenen dat wij samen dit boek hebben geschreven is dat wij ons verbaasden over de marketingaanpak en communicatiestijl van veel merken, organisaties en overheden over duurzaamheid. Veel van hen dreigen met klimaatrampspoed, branden, vieze zeeën en zo kunnen wij nog wel even doorgaan. De bedoelingen zijn vast goed, maar eigenlijk weten wij best wel dat het niet werkt. Ze zijn niet gebaseerd op een behoefte van de klant, het ontbreekt aan creativiteit en likeability. Kortom, het verleidt niet.

Laten wij eerlijk zijn: motiveer je je kind met succes om beter zijn best te doen op school door er vooral op te blijven hameren dat het anders ‘later helemaal niks’ wordt…? Nee toch? We starten deze week met twee inspirerende voorbeelden van duurzame verleiding van Ed, vanaf dag drie volgt Marjolijn.'

Hier hun 5 bijdragen:

1. Diepgewortelde respect voor de natuur

‘Dat duurzame verandering tijd kost en inzet vergt op veel maatschappelijke en culturele fronten bewijst de herbebossing van Japan. Tijdens de Edo-periode (1603-1868) voerden de Japanners effectieve maatregelen in voor natuurherstel, met duurzame verleiding als krachtige kern. Dat was nodig omdat, na eeuwenlange ontbossing, ze het belang van bossen voor hun economie en dagelijkse leven inzagen. Dit leidde tot een nationaal bewustzijn over de noodzaak van duurzaam bosbeheer. De overheid legde restricties op houtkap en introduceerde bosbeheerprogramma’s, waarbij lokale gemeenschappen zelf verantwoordelijk werden gemaakt voor het onderhoud van bossen. Door gemeenschappen direct te betrekken en hen verantwoordelijk te maken, werden zij verleid om actief bij te dragen aan het behoud van hun omgeving.

Zo stimuleerde ze herbebossing met snelgroeiende boomsoorten, zoals ceder en cipressen, die economisch waardevol waren. Dit creëerde een directe motivatie voor de gemeenschappen om zich in te zetten voor bosherstel. Het Shintoïsme, met zijn diepgewortelde respect voor de natuur, versterkte al deze inspanningen. Bossen werden niet alleen economisch, maar ook spiritueel waardevol, wat zorgde voor een culturele motivatie om de natuur te beschermen en te herstellen.

De combinatie van gemeenschappelijk verantwoordelijkheid, economische voordelen en integratie met de culturele en maatschappelijke waarden voor iedereen maakte duurzame bosbouw aantrekkelijk, wat leidde tot succesvol natuurherstel. Hierdoor is Japan tot op de dag van vandaag voor ongeveer tweederde van het land bedekt met bossen.’