Niko Koffeman: 'We gaan door tot we in elke uithoek van de wereld verkrijgbaar zijn!'

Deze week is Niko Koffeman van De Vegetarische Slager en Those Vegan Cowboys (en Eerste Kamerlid namens de Partij voor de Dieren) curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag). De rode draad laat zich raden...

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. Corona. Vooruit met de geit?

'Corona heeft de wereld lamgelegd, maar de communicatie lijkt vooral te gaan over symptoombestrijding. Wel of geen winkels open? Wel naar de kerk, niet naar de kroeg? Schiphol gewoon open alsof het een nieuwe religie betreft? Wel of geen mondkapjes? De verwarring is groot, de oplossingen schaars.

Het blijkt dat dieren fungeren als kweekvijver voor het virus. Om die reden moesten in Nederland en Denemarken na (te) lang aarzelen miljoenen nertsen worden vergast. Anders dan veel andere ondernemers die het water aan de lippen staat, kregen de nertsenfokkers een riante schadevergoeding voor hun bedrijfsbeëindiging van gemiddeld 1,5 miljoen euro per nertsenfokker. Zonder de voorwaarde geen nieuwe risico’s te veroorzaken. Des te opmerkelijker daarom is dit bericht van nertsenfokkers die overschakelen op de geitenhouderij. Een eveneens zeer besmettingsgevoelige tak van dierhouderij waar enkele jaren geleden meer dan 100 mensen door stierven en duizenden mensen ernstig, soms blijvend ziek werden. Q-koorts was de vorige grote dierziektenuitbraak.

En de volgende pandemische dreiging voor het mensdom zal eveneens uit het dierenrijk komen. In een land met 640 miljoen slachtdieren zou het goed zijn het daar eens indringend over te hebben. Vooruit met de geit?'