De passies (lees: liefde voor hacks) van Cannes-jurylid Elias Reinheimer

Deze week was Elias Reinheimer, Chief Creative Officer & Leadership Team member Havas Play én Cannes-jurylid (in de categorie Media Lions / Engagement Track), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Passion: Sports - 'Wat bijzonder was, was dat 7-Eleven als niet-officiële sponsor van de NFL extreem zichtbaar was op het veld'

'In mijn werk ontwikkel ik nieuwe speelvelden voor merken rond passies van mensen. Plekken waar mensen graag (samen)komen. Zo help ik merken hun plek te vinden, verbindingen te maken en op een vanzelfsprekende en natuurlijke manier te activeren.

Een interessante case rond de passie sport, die ik enige tijd geleden tegenkwam, was de Ja'Marr Chase is Always Open hack.

In American football is het doel van een wide receiver, zoals supertalent Ja'Marr Chase van de Cincinnati Bengals, om vrij (open) te staan voor passes - om touchdowns te kunnen scoren. Na een paar frustrerende wedstrijden waarin hij constant 'open' stond maar de bal niet kreeg, noemde Ja'Marr zichzelf 7-Eleven, naar de zogeheten gemakswinkel die vroeger van 7-23 uur open was en tegenwoordig altijd open is, wat gretig en organisch opgepikt werd door de media en op social media.

Het merk reageerde en creëerde binnen 48 uur een merchandise-lijn (inclusief een gouden chain met het logo, die Ja'Marr op het veld droeg en telkens zou laten zien als hij een pass ving), gameday-activatie en sociale campagne geïnspireerd op Ja'Marrs interviews en sociale posts.

Wat vooral bijzonder was, was dat 7-Eleven als niet-officiële sponsor van de NFL (National Football League) zo extreem zichtbaar was op het veld.

Ja'Marr maakte daarnaast gebruik van zijn enorme fanbase en lanceerde de merchandise-collectie ook via sociale media, waardoor 7-Eleven nog verder doordrong tot de gigantische American Football cultuur.'