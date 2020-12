Mariëtte Leenhouts: 'Inspiratie leidt tot groei'

Deze week is Mariëtte Leenhouts, Growth Officer Wunderman Thompson Amsterdam en voormalig CMO Randstad, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Mariëtte over haar week: ‘In dit lockdown-jaar waarin ik Netflix uitkeek, mijn Lijsters-bibliotheek* van de middelbare school reanimeerde en m'n Spotify 2020 Wrapped voor het eerst uit meer bestond dan Franse chansons, is het verleidelijk deze rubriek te vullen met persoonlijke favorieten waarvoor ik eindelijk weer eens tijd had. Het is inspiratie - maar genre "warm bad", de makkelijke vlammetjes zeg maar.

Ik kies uiteindelijk, daarom, niet voor een persoonlijke inspiratie-week. Of bespaar jullie dat ;) Liever deel ik inspiratie die later (op)komt of zich soms anders vermomt. Die als doel heeft om iets in gang te zetten. Dat heeft alles te maken met waar we bij Wunderman Thompson in geloven.

Wunderman Thompsons missie is "to inspire growth for ambitious brands". Inspiratie is het hart van onze organisatie en van mijn nieuwe rol als Growth Officer. Inspiratie gaat voor ons verder dan creativiteit op zich, het is "the stuff that moves us from apathy to possibility". Door dit soort inspiratie ontstaat nieuwe beweging. Ik neem jullie deze week mee door 5 voorbeelden van inspiratie die me aangenaam verrasten en waarbij inspiratie de strategie tot echte groei blijkt.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Where Will We Go? The human consequences of rising sea levels - van Kadir van Lohuizen

‘Durf inspiratie aan te wenden op iets wat urgent en lelijk is. Hoe "haunting" en "daunting" we de klimaatcrisis ook vinden, we moeten in beweging komen. Van apathy to possibility was nog nooit zo relevant. Kadir van Lohuizen kan paniek treffend vastleggen, maar van zijn werk over stijgende zeespiegels gaat iets kalms uit, bijna sereens. Zijn foto's in deze serie gaan over een ramp, maar op het eerste gezicht kijk je naar wondermooie natuurverschijnselen. Inspiratie die op het eerste gezicht afleidt van de rauwe realiteit, maar waardoor je er juist langer naar kijkt en over nadenkt, vind ik een ultieme vorm van inspiratie. Die zet in beweging, leidt naar groei. En dat is wat ik bedoel. Amen.'

*) In 1990 startte Noordhoff Uitgevers de Grote Lijsters, een literaire paperbackreeks exclusief voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De spectaculair lage prijs (25 gulden voor een pakket van vijf romans) maakte het scholieren mogelijk een eigen bibliotheekje op te bouwen van boeken die geschikt waren om te lezen voor 'de leeslijst'. De serie sloeg in als een bom.