Merel Groenenboom (Joe Public): 'In de reclamewereld zitten we met z’n allen vaak in een tunnel'

Deze week was Merel Groenenboom, Head of Production Joe Public Amsterdam, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Vet én belangrijk

Groenenboom over haar week: ‘Deze week deel ik vijf dingen die ik vet én belangrijk vind. In haal mijn inspiratie uit heel veel facetten van het leven, dus het gaat alle kanten op schieten deze week. Dit is ook precies hoe mijn dagelijks leven en mijn brein eruit zien. De ene keer ben ik de hele dag in de ban van iets heel kleins en iets wat heel dichtbij ligt, de andere keer ben ik heel erg bezig met iets groots en voor mij ongrijpbaars.

To name a few: van een nieuwe tekening van mijn dochter tot docu’s over Mount Everest-beklimmingen, van madeleines bij Scheepskameel tot een tiny house aan de Mexicaanse Pacific kust, en van de nieuwe dans van mijn zoontje tot een campagne-idee dat zo simpel en sterk is dat het geen uitleg nodig heeft, en door iedereen direct geliefd wordt.

Dit is mijn week.

FREE PALESTINA!

x Merel’

Hier haar 5 bijdragen:

1. One World – Voor een eerlijke en duurzame wereld

‘Binnen de reclamewereld zitten we vaak met z’n allen in een tunnel en daar probeer ik zo veel mogelijk uit te komen. OneWorld helpt mij hierbij. Hun geloof: door alles wat je doet, koopt, eet of uitstoot, ben je verbonden met mensen elders op de wereld. OneWorld, de grootste Nederlandse journalistieke website voor een eerlijke, duurzame wereld, maakt dat zichtbaar en laat zien wat we kunnen doen om de wereld duurzamer en eerlijker te maken.

Een paar van mijn favoriete artikelen van de afgelopen tijd:

Verloskundige Bahareh Goodarzi: ‘Op je opleiding leer je zwangere mensen discrimineren'

Akwasi: ‘Als omroep zwart straks niet 100 duizend leden heeft, is het over en uit’.'

In de week van 5 juli was Akwasi nog curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week, zie: ‘De beweging is gaande. Ze bestaat'