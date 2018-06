Rijk geeft flink minder uit aan communicatieadvies

De uitgaven van de Rijksoverheid aan communicatieadvies is vorig jaar met bijna 10 procent gedaald ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk, waarin ook wordt uitgesplitst hoeveel de departementen inhuren aan communicatieadvies.

De ministeries gaven gezamenlijk 10,5 miljoen euro uit aan communicatieadvies. In 2016 was dat nog 11,5 miljoen. De daling is grotendeels toe te wijzen aan de lagere uitgaven op Buitenlandse Zaken. Dat laat desgevraagd weten dat er in 2017 veel meer inhuur was door het Nederlandse EU-voorzitterschap en de ontwikkeling van de website Nederland Wereldwijd.

Het ministerie van IenM gaf vorig jaar het meeste geld uit aan communicatieadvies, afgerond 2,2 miljoen euro. Goede tweede was het ministerie van VenJ dat ruim 1,8 miljoen inhuurde, kort gevolgd door VWS met 1,75 miljoen.