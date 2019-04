Ik trakteer: 6 verfrissend goede buitenlandse biercommercials

Zou deze reclame net zo sterk zijn als Michiel Huisman al fietsend een Hollands fluitje leegdronk? Mads Mikkelsen weet klasse en traditie aan het Deense goud toe te voegen. Carlsberg volgt met deze campagne het voorbeeld van Bavaria door (na een kort uitstapje) terug te keren naar hun oude vertrouwde slogan Probably the best beer in the world. Concept besteld bij Fold7, campagne getapt door Blink Productions en geserveerd door regisseur Martin Krejci.

Van hun (valse) bescheidenheid hebben de Denen niet lang genoten. Na opbouwende feedback op Twitter -It’s like drinking the bath water your nan died in - paste Carlsberg de slogan aan. Geheel in stijl van subtiele tweets, volgde al snel de nieuwe zin: Probably not the best beer in the world.