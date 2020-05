Nederland wint 8 prijzen bij The One Show

Zo won Isobar / Achtung! mcgarrybowen 3 prijzen voor Volkswagen Road Tales - op 17 en 18 juni wordt bekend gemaakt welke kleur Pencil (goud, zilver, bronze of groen) alle finalisten krijgen.

Road Tales won in de categorieën Branded Entertainment - Mobile Apps, Creative Use of Data - Real-Time en Experiential & Immersive.

Wieden + Kennedy Amsterdam won 2 filmprijzen in de categorieën Film - Cinema Advertising en Online Films & Video - Long Form (specifiek voor de film 'Sonne') met de campagne Just Do It: Helden voor Nike Germany.

Grey - Ogilvy Social.Lab en Smarthouse Films wonnen in de categorie Health, Wellness & Pharma - Innovation met Lifesaver voor Volvo Cars Nederland.

In de categorie Out of Home - Brand Installations won Wieden + Kennedy Amsterdam voor Nike EMEA met Giannis Antetokounmpo: Mt. Olympus.

En tot slot won Wieden + Kennedy Amsterdam in de categorie Social Media - Active Engagement voor Nike Kids ook nog met You're It.

Bekijk alle winnende film en case hieronder: