ANWB geeft positieve draai aan vakantiepech

In de video komen allerlei diensten en producten van ANWB naar voren: van wegenwacht tot verzekering en creditcard. De merkcampagne bouwt voort op 'Laten we gaan', eind 2016 geïntroduceerd door achtung!mcgarrybowen.

Toine de Krosse, campagnemanager ANWB: 'Wij maken het mogelijk dat mensen onbezorgd en met plezier onderweg kunnen gaan. Voor de uitwerking van deze boodschap zochten we een creatieve sparringspartner, maar ook een bureau dat de productionele slagkracht in huis heeft om het te realiseren. Die match vonden we bij Yune.'