Dit zijn de beste brand activations van december

Bureau: Leo Burnett



December is traditioneel dé maand van emo-campagnes. Het Spaanse likeurmerk Ruavieja scoorde met een vier minuten durende film over hechte vriendenstellen. Allemaal deden ze voor de opnames een test die toont hoeveel tijd ze in hun leven waarschijnlijk nog met elkaar zullen doorbrengen. Dat blijkt confronterend weinig. De film ging viral met 12 miljoen views in twee dagen en mensen vulden en masse bijbehorende online calculator in. Het succes spoorde Ruavieja aan om tijdens de feestdagen ontmoetingen van vrienden in Spanje te sponsoren.