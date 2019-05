Dit zijn de beste brand activatons van april 2019

Bureau: DDB Sydney

Het laatste Game of Thrones-seizoen blijkt een rijke bron voor creatieve activaties. Deze van het Australische kanaal Foxtel is even mooi als morbide, net als de serie zelf dus. In een park in Sydney verrees een kerkhof met 34 graven, beelden en monumenten. Het waren de fictieve rustplaatsen van de meest geliefde en gehate karakters uit de serie, die het afgelopen seizoen niet hebben overleefd. Al wandelend konden bezoekers hun respect betuigen bij tombe van de familie Stark of neerkijken op het verwrongen grafbeeld van de perverse koning Joffrey.