Dit zijn de beste brandactivations van november

Bureau: DDB & Tribal Amsterdam

Als je aan de gemiddelde Duitser vraagt wat KLM is, krijg je antwoorden als ‘een bank’, ‘een restaurant’ of ‘een radiostation’. In deze campagne speelt de luchtvaartmaatschappij op een leuke manier in op deze onwetendheid. Een paar dagen transformeerde KLM zich in Duitsland tot wat onze oosterburen denken dat het is. Zo werden in een pop-uprestaurant maaltijden geserveerd die KLM aan boord aanbiedt, verrastte een geldautomaat voorbijgangers met gratis vliegtickets en werd er zelfs een nationale radiozender overgenomen.