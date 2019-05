Dit zijn de kanshebbers voor de Reclamemuziek Awards 2018

Voor de Reclamemuziek Awards worden prijzen toegekend in twee categorieën: ‘beste originele composities’ en ‘beste toepassing van bestaande muziek (best sync). Uit meer dan 150 inzendingen heeft een vakjury in elke categorie tien commercials genomineerd.

De winnaars worden bepaald door de stemmen van de vak- en publieksjury bij elkaar op te tellen, waarbij het oordeel van beide jury’s elk voor 50% meetelt. De winnaars zullen op dinsdag 21 mei bekend gemaakt worden tijdens het Buma Music in Motion event, en op Adformatie.nl.

Best Original Composition in Advertising

- Toto - ‘Koning Toto, Nederlandse loterij. Muziek: Darre van Dijk (TBWA\NEBOKO)

- BMW – ‘Gender Equality’. Muziek: MassiveMusic

- Hennep Uitvaart (Suriname) – Muziek: Thomas Kalksma

Best Sync in Advertising

- Vodafone, met ‘You and Me’ van Jazzi Bobbi & Spargo (Nanada Music B.V.)

- Appelsientje, met ‘Gimme that sunshine’ van Sir Notch (Cris&Jef Music, The Missing Sync)

- Eneco, met Het Dorp van Wim Sonneveld, Jean Ferrat, Hugo Verhage (Strengholt Music Publishing)

De Reclamemuziek Awards zijn onderdeel van de Buma Awards Music in Media. Bij deze prestigieuze muziek-vakprijzen worden prijzen toegekend in zeven categorieën, variërend van beste muziek in film en in tv-series’ tot en met beste muziek in games. In al deze categorieën zijn vandaag de nominaties bekend gemaakt.

Zie hier voor het volledige overzicht.