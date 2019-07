Febo lanceert allerlaatste collectie, en zo ziet die eruit

Het merk heeft lang getwijfeld of ze Famke Louise als model moesten nemen. De jonge vrouw krijgt vaak kritiek en is even verguisd als geliefd. 'Toen Natwerk haar voorstelde, twijfelde ik', vervolgt De Borst. 'Maar ze is eigentijds en eigenwijs, dat past bij ons.' De snackketen is niet bang dat haar imago afstraalt op het merk. Ook niet nu ze wordt beschuldigd van plagiaat, aldus de directeur.

Het is overigens niet de eerste keer dat Febo kiest voor opvallende modellen. Rapper Donnie en artiest en tatoeëerder Dikke Dennis zaten in de vorige campagne.