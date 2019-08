Fifty shades of pink(washing): overzicht met Pride-inhakers

De film is gemaakt door N=5

In aanloop naar Pride maakt KPN een mini-documentaire. Danser en choreograaf Barrie Stevens (75) en muzikant Jeangu Macrooy (25) gaan met elkaar in gesprek over liefde en vrijheid. De heren verschillen precies 50 jaar, het getal dat symbool staat tijdens de Pride dit jaar, omdat het precies 50 jaar geleden is dat de Stonewall-rellen plaatsvonden. Macrooy en Stevens herdenken in het KPN-filmpje de geschiedenis en werpen een blik op de huidige stand van zaken.

KPN vaart ook mee met de Canal Parade. De motivatie luidt als volgt: ‘Met onze deelname laten we zien dat we diversiteit belangrijk vinden.' Dat doet het merk, naar eigen zeggen, zowel intern als extern. Zo heeft KPN een diversiteitsmanager die genderneutraal personeelsbeleid in het leven heeft geroepen (denk aan gelijke rechten wat betreft zwangerschapsverlof). En KPN ondersteunt - zowel financieel als inhoudelijk - niet alleen Pride Amsterdam, maar ook Pride Rotterdam, StudentPride en WorkPlacePride.