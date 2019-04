Hornbach plaatst onderbroekenautomaat in stationshal Utrecht Centraal

De voorjaarscampagne van Hornbach was voer voor discussie, vooral in Duitsland. In de campagne is namelijk te zien hoe een vrouw de lentegeur letterlijk opsnuift via een kledingstuk afkomstig uit een automaat. Er werd zelfs een petitie opgezet tegen de campagne.

Post: ‘De campagnes van Hornbach zijn altijd opvallend en herkenbaar. Uitgesproken communicatie leidt tot uiteenlopende reacties, maar uiteraard is het nooit onze intentie geweest om iemand te kwetsen. Daarom hebben we deze onderbroekenautomaat dan nu ook naar Nederland gebracht. Want iedereen kan zo ruiken aan het voorjaar.’

De zogenaamde voorjaarsgeur werd eerder overigens ook al naar de winkels gebracht. Het winkelende publiek kon namelijk een geurtest doen.

Bekijk hieronder de campagnevideo.